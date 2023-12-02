كاس الأمم الاوروبية 2024 : القرعة تضع المانيا في مجموعة متوازنة و ايطاليا في مواجهة اسبانيا

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، والتي جرت اليوم السبت في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورغ، عن وقوع منتخب ألمانيا في مجموعة متوازنة، فيما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.





ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الاسكتلندي بملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ يوم 14 جوان، وتقام المباراة النهائية يوم 14 جويلية المقبل بالملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.



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وسيكتمل عقد المشاركين بثلاثة منتخبات من خلال الملحق الذي سيقام في مارس المقبل.



وفي ما يلي تركيبة المجموعات الست ليورو 2024 :

المجموعة الأولى: ألمانيا -إسكتلندا -المجر -سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا -كرواتيا -ألبانيا -إيطاليا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا -الدنمارك -صربيا -إنقلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، وهولندا والنمسا وفرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.

المجموعة السادسة: تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.

ويتأهل الى الدور ثمن النهائي أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.



Group A: Germany, Scotland, Hungary, Switzerland ✅#EURO2024 pic.twitter.com/GRedQ1cVPj — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023 وسيكتمل عقد المشاركين بثلاثة منتخبات من خلال الملحق الذي سيقام في مارس المقبل.المجموعة الأولى: ألمانيا -إسكتلندا -المجر -سويسرا.المجموعة الثانية: إسبانيا -كرواتيا -ألبانيا -إيطاليا.المجموعة الثالثة: سلوفينيا -الدنمارك -صربيا -إنقلترا.المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، وهولندا والنمسا وفرنساالمجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.المجموعة السادسة: تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.ويتأهل الى الدور ثمن النهائي أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.