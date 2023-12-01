زغوان: انتفاع 50 عائلة بتدخّلات برنامج تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل

كشفت رئيسة الدراسات بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، هدى الحاج سالم، اليوم الجمعة، أن اللجنة الجهوية لبرنامج تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بولاية زغوان قد وافقت على انتفاع 50 عائلة بتدخل هذا البرنامج بما يمكّنها من بعث مشاريع صغرى توفر لها مورد رزق.





وأوضحت الحاج سالم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الموافقة على تمويل 50 عائلة من جملة 129 ملفا عرض على أنظار اللجنة تمت بناء على أولوية الاستحقاق، وذلك بالاعتماد على البيانات التي وفرتها مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بشأن هاته العائلات.



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وأكّدت أن فرع البنك التونسي للتضامن شرع منذ بداية الأسبوع الجاري في تسليم إشعارات موافقة بقيمة 5 آلاف دينار لكل منتفع، قصد تمويل المشاريع التي توزعت أغلبها بين الأنشطة التجارية وتربية الماشية، مشيرة إلى أنّ الاعتماد الجملي لتمويل هذه المشاريع يبلغ 250 ألف دينار، وقد تم رصده بالصندوق الوطني للتشغيل تطبيقا لقانون المالية لسنة 2023 المتعلق بإحداث خط تمويل لهذه الفئات.

