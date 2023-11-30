ندوة وطنية لتنمية الرياضات البارلمبية في المراكز المختصة يوم الاثنين المقبل

تنظم اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية يوم الاثنين المقبل ندوة وطنية لتنمية الرياضات البارلمبية في المراكز المختصة وذلك بالشراكة مع المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة "بسمة".



وتاتي الندوة التي تنظم تحت اشراف وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية في اطار الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والسعي الى تعميق الحوار حول واقع الرياضات الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس وبحث سبل مزيد تطويرها حسب ما افادت اللجنة البارالمبية. .

وافاد محمد المزوغي رئيس اللجنة البارلمبية التونسية لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الندوة ستعرف مشاركة ثلة من الخبراء والمختصين في المجال سيتولون تقديم محاضرات ومداخلات حول جملة من المسائل في علاقة بتاريخ ظهور الرياضات البارالمبية في العالم ونشأتها في تونس ومنافع النشاط البدني على صحة الاشخاص ذوي الاعاقة ومدى تأثير مؤشرات جودة الحياة على ممارسة الانشطة البدنية الملائمة.واضاف المزوغي انه سيتم التطرق أيضا الى الوسائل الكفيلة بالنهوض بالنشاط الحركي والجانب النفسي والمقاييس الدولية المستعملة لتصنيف الرياضيين البارلمبيين في مختلف الاختصاصات مشيرا الى ان الندوة ستطرح كذلك المناهج العلمية المعتمدة في تكوين الرياضي البارلمبي واعداده في اتجاه بلوغ المستوى العالي.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار