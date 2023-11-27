بطولة الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 2 و3 ديسمبر القادم بداية من الساعة الثانية ظهرا على النحو الاتي :



السبت 2 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى



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ملعب حشاد اريانة

جمعية اريانة - هلال مساكن

ملعب جندوبة اصطناعي المرداسي

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - شبيبة القيروان

الملعب البلدي بطبرقة

مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس



القلعة الرياضية : معفاة



المجموعة الثانية

ملعب نجيب الخطاب

امل الرقبة - الترجي الجرجيسي



الاحد 3 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - شبيبة العمران

ملعب رادس

النجم الرادسي - النادي القربي



المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - مستقبل قابس

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - نسر جلمة

ملعب 2 مارس صفاقس الاصطناعي

نادي محيط قرقنة - هلال الشابة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة

ملعب قابس

الملعب القابسي - مكارم المهدية



اولمبيك مدنين : معفى