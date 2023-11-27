بطولة الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 2 و3 ديسمبر القادم بداية من الساعة الثانية ظهرا على النحو الاتي :
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب حشاد اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن
ملعب جندوبة اصطناعي المرداسي
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة القيروان
الملعب البلدي بطبرقة
مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس
القلعة الرياضية : معفاة
المجموعة الثانية
ملعب نجيب الخطاب
امل الرقبة - الترجي الجرجيسي
الاحد 3 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - شبيبة العمران
ملعب رادس
النجم الرادسي - النادي القربي
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - مستقبل قابس
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - نسر جلمة
ملعب 2 مارس صفاقس الاصطناعي
نادي محيط قرقنة - هلال الشابة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي - مكارم المهدية
اولمبيك مدنين : معفى
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