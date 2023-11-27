الاحتفاظ بثلاثة عناصر تكفيرية من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي (الحرس الوطني)

تمكنت الوحدات الامنية بمختلف تشكيلاتها واختصاصاتها، من ضبط ثلاثة عناصر تكفيرية في ولايات تونس وأريانة ومنوبة، من اجل الانتماء وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة العامة للحرس الوطني.



وضبطت الوحدات الاستعلاماتية وبقية اختصاصات منطقة الحرس الوطني بالتضامن معززة بوحدات التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة، من ضبط عنصر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم بالسجن لمدة سنتين.





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كما تمكنت وحدات التوقي من الارهاب بإقليم الحرس البحري بالشمال من ضبط عنصر آخر في جهة المرسى من ولاية تونس، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.



وتمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة ومصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بتونس، من ضبط عنصر ثالث مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بالسجن لمدة 6 سنوات.



وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.