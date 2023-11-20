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البطولة العربية للاندية للسيدات لكرة اليد - النادي الافريقي يحقق فوزه الثاني على التوالي وامل الرجيش يتدارك عثرة الجولة الافتتاحية

Publié le Lundi 20 Novembre 2023 - 08:01 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حقق النادي الافريقي فوزه الثاني على التوالي ضمن منافسات الدور الاول للبطولة العربية السادسة للاندية لكرة اليد للسيدات المقامة بقاعتي المهدية وقصور الساف بتغلبه يوم الاحد على فتاة كركوك العراقي بنتيجة 28-12 في اطار الجولة الثانية.
وكان النادي الافريقي فاز في مقابلته الاولى يوم الجمعة على التجمع السطايفي الجزائري بنتيجة 30-15.

وتدارك امل الرجيش خسارته في الجولة الافتتاحية امام الاهلي السعودي بنتيجة 27-32 تغلبه على اربيل العراقي بنتيجة 33-17.
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وفي مباراتين اخريين، فاز نادي الابيار الجزائري على مواطنه التجمع السطايفي بنتيجة 27-14 والاهلي السعودي على نادي فتيات بومرداس الجزائري بنتيجة 31-23.
وتقام اليوم الاثنين الجولة الثالثة ويتضمن البرنامج اربع مقابلات ثلاث منها بقاعة المهدية تجمع الاولى بين اربيل العراقي ووالاهلي السعودي (س 10) والثانية بين امل الرجيش ونادي فتيات بومرداس الجزائري (س 12) والثالثة بين النادي الافريقي ونادي الابيار الجزائري (س 16) في حين تدور المقابلة الرابعة بقاعة قصور الساف بين التجمع السطايفي الجزائري وفتاة كركوك العراقي (س 11).



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