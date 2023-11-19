الجمعية التونسية للطفولة والشباب تنظم بسيدي بوزيد تظاهرة "قلوبنا معكم" لجمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني

نظمت الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأحد، تظاهرة "قلوبنا معكم" في بادرة لتجميع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني.

وتشمل هذه التظاهرة، أنشطة رياضية وفنية وتنشيطية من أبرزها تنظيم "ماراطون" وعرض فيلم للأطفال فضلا عروض مسرحية قدمتها مجموعة من الأطفال بمشاركة شباب متطوعين ووصلات شعرية وأغان تحسيسية بمعاناة الشعب الفلسطيني وخاصة أطفال فلسطين وبالقضية الفلسطينية.

وبين الكاتب العام للجمعية التونسية للطفولة والشباب وسام ظاهري في تصريح ل(وات)، أن تظاهرة "قلوبنا معكم" تهدف الى جمع تبرعات وتوجيهها الى لشعب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

وشهدت التظاهرة اقبالا كبيرا من طرف تلاميذ وشباب المنطقة الذين اعتبروها "فرصة لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يستهدفه الكيان الصهيوني في جريمة انسانية وابادة جماعية لم تشهدها الانسانية من قبل"، وفق تعبيرهم.

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