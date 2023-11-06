تصفيات كاس العالم 2026: مدرب المنتخب التونسي يعلن عن قائمة اللاعبين يوم الخميس القادم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري سيعقد يوم الخميس 9 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا (س11) ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات الاعلامية بمقر الادارة الفنية الوطنية, سيخصصها للاعلان عن قائمة لاعبي منتخب نسور قرطاج استعدادا لمباراتي الجولتين الاولى و الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 (منطقة افريقيا).

وسيواجه المنتخب التونسي يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري منتخب ساوتومي بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا (س20) ويلاقي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري منتخب مالاوي بمدينة ليلونغوي بداية من الساعة الثالثة عصرا (س15).

يذكر ان المنتخب التونسي يتواجد ضمن المجموعة الثامنة بمعية منتخبات ساوتومي ومالاوي وغينيا الاستوائية وليبيريا وناميبيا.

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