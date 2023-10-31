بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة: وزارة الأسرة تستعد لإصدار التقرير الوطني الأوّل للتنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة

تستعد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لإصدار التقرير الوطني الأوّل للتنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة والتقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة لسنة 2022، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة الموافق لـ 25 نوفمبر من كل سنة.





وأشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال جلسة عمل اليوم الثلاثاء خصصت للنظر في استعدادات الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة والبرنامج الوطني للمشاركة في الحملة الدولية السنويّة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة، إلى أنه سيقع تنظيم يوم دراسي حول راهن مؤسسة الزواج في تونس يكون منطلقا لسلسلة من الأيّام الدراسيّة التي تعتزم الوزارة تنظيمها من أجل خلق نقاش عمومي ناجع وفعّال حول قضايا الأسرة التونسيّة في الوقت الراهن.



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وقرّرت الوزيرة بالمناسبة تكليف مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف بإصدار تقرير تونس الأوّل حول المنجز في ما يتعلّق بالهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" من أهداف التنمية المستدامة بداية من شهر أوت من كل سنة.

وأذنت آمال بلحاج موسى بتنظيم موكب لتسليم الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على إحداث مواطن رزق في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به "صامدة"، داعية إلى الإسراع باستكمال تهيئة وتجهيز مركز جديد لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ.

كما خصّصت جلسة العمل لاستعراض عناصر الخطّة الاتّصاليّة لتعزيز الوعي وحشد المناصرة حول مناهضة العنف ضدّ المرأة.

وحضر هذه الجلسة المديرة العامة لمركز الكريديف، ثريا بالكاهية والمديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، سعاد مراد البكري والمكلّفة بتسيير الإدارة العامة للأسرة والمرأة وجدان بن عيّاد وعدد من إطارات الإدارة العامة للمرأة والأسرة وأعضاء الديوان.