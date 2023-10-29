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الترجي الرياضي يستنكر الاعتداءات العنيفة التي طالت جماهيره في الدار البيضاء

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 14:31 قراءة: 1 د, 0 ث
      
استنكر الترجي الرياضي التونسي في بلاغ له اليوم الاحد الأحداث الخطيرة التي جدت ليلة أمس السبت بمدينة الدار البيضاء حيث كانت جماهيره عرضة لإعتداءات عنيفة مباشرة بعد خروجهم من مطار محمد الخامس بمناسبة مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الافريقي والتي ستجمع الترجي الرياضي بالوداد المغربي في وقت لاحق من مساء اليوم الاحد في المغرب.

وعبر الترجي الرياضي في بلاغه عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن مساندته المطلقة لاحباء الفريق والوقوف إلى جانبهم.
واضاف ان "ما حصل خطير جدا ويعد سابقة فريدة من نوعها لجماهير تعودت على التحول بأعداد كبيرة مع الفريق في كل المقابلات خارج تونس مشيرا الى ان الترجي الرياضي التونسي قام بمراسلة الكنفدارالية الإفريقية لكرة القدم لاعلامها بهذه الاحداث مطالبا بضرورة أخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة جماهيره. كما طالب من الهيكل القاري والمشرفين على مسابقة الدوري الإفريقي حماية انصار الفريق عند التحول إلى الملعب وأثناء المقابلة وتأمين خروجهم من الملعب وإلى حين مغادرة التراب المغربي في اتجاه تونس".
...

ودعا الترجي الرياضي احباءه الذين سيتواجدون هذا المساء بمركب محمد الخامس الى "اخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وضبط النفس وعدم السقوط في فخ الاستفزازات حفاظا على سلامتهم ومراعاة لمصلحة النادي وتفاديا لأي عقوبات يمكن أن تحرم انصاره من الحضور في لقاء العودة " حسب نص البلاغ.




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