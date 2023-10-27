البطولة العربية للسباحة - التونسي رامي الرحموني يتوج بذهبية سباق 800م سباحة حرة

توج التونسي رامي الرحموني بالميدالية الذهبية لسباق 800م سباحة حرة ضمن منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة التي انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة الاماراتية أبوظبي بمشاركة حوالي 140 سباحا وسباحة من 16 بلدا عربيا.



وقطع رامي الرحموني مسافة السباق في توقيت قدره 8دق و15ث و29 جزء بالمائة. وعادت الميدالية الفضية للمغربي الياس الفلاقي ب8دق و29ث و86 جزء بالمائة في حين الت الميدالية البرونزية للسباح التونسي الاخر هاني مصفار بزمن قدره 8دق و31ث و97 جزء بالمائة.

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وقطع رامي الرحموني مسافة السباق في توقيت قدره 8دق و15ث و29 جزء بالمائة. وعادت الميدالية الفضية للمغربي الياس الفلاقي ب8دق و29ث و86 جزء بالمائة في حين الت الميدالية البرونزية للسباح التونسي الاخر هاني مصفار بزمن قدره 8دق و31ث و97 جزء بالمائة.

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وتشارك تونس في هذه البطولة العربية التي تتواصل الى غاية 30 اكتوبر الجاري ب12 سباحا هم محمد علي الشواشي وياسين صفار ورامي الرحموني وهاني مصفار وعبد الرحمان بلحاج سالم وحبيبة بلغيث واماني السويدي وامنة حسونة ومرام السويسي والاء بن ميلاد ورؤى فرج وريحان الشواشي.

