التونسي أحمد الجوادي يحرز بطولة فرنسا في سباق 400 م سباحة حرة

أحرز السباح التونسي أحمد الجوادي لقب بطولة فرنسا في سباق 400 متر (سباحة حرة) بعد فوزه بالمركز الأول في نهائي 400 متر سباحة حرة بزمن قدره 3:41:29 دق ، متقدما على الفرنسي باكوم بريكوت الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 3:41:42 دق و مواطنه رومان فوش الذي حلّ ثالثا بزمن قدره 3:42:09 دق.
يذكر أنّ السباح التونسي أحمد الجوادي صاحب الـ 18 سنة ينشط ضمن نادي سارسيليس 95 الفرنسي ..
يذكر أنّ السباح التونسي أحمد الجوادي صاحب الـ 18 سنة ينشط ضمن نادي سارسيليس 95 الفرنسي ..
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