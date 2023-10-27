التونسي أحمد الجوادي يحرز بطولة فرنسا في سباق 400 م سباحة حرة

أحرز السباح التونسي أحمد الجوادي لقب بطولة فرنسا في سباق 400 متر (سباحة حرة) بعد فوزه بالمركز الأول في نهائي 400 متر سباحة حرة بزمن قدره 3:41:29 دق ، متقدما على الفرنسي باكوم بريكوت الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 3:41:42 دق و مواطنه رومان فوش الذي حلّ ثالثا بزمن قدره 3:42:09 دق.

يذكر أنّ السباح التونسي أحمد الجوادي صاحب الـ 18 سنة ينشط ضمن نادي سارسيليس 95 الفرنسي ..





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