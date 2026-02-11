Babnet   Latest update 07:14 Tunis

ترامب يلوح بـ"أسطول ضخم" قرب إيران: عدم إبرام اتفاق سيكون حماقة من الإيرانيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c16d8b27312.01676176_kihjglfqoempn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 06:11 قراءة: 0 د, 57 ث
      
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران ترغب في إبرام اتفاق نووي مع واشنطن، محذرا من أن امتناعها عن ذلك سيكون "حماقة"، في ظل اقتراب أسطول بحري أمريكي كبير من إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع لاري كودلو على قناة فوكس بيزنس، بثت الثلاثاء، إن لدى الولايات المتحدة "أسطولا ضخما يتجه حاليا نحو إيران"، مضيفا: "أعتقد أنهم يريدون إبرام اتفاق، وسيكونون حمقى إن لم يفعلوا".


وذكر ترامب بأن الولايات المتحدة "دمرت قدراتهم النووية في المرة الماضية"، ملمحا إلى إمكانية توجيه ضربات إضافية "إذا لزم الأمر"، قبل أن يشدد على أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يكون "جيدا" من وجهة نظره، قائما على منع امتلاك إيران "أسلحة نووية أو صواريخ" وعلى وقف مختلف عناصر برنامجها النووي والصاروخي.


وكان ترامب قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن بلاده أجرت محادثات جيدة جدا مع إيران، عقب جولة من المفاوضات غير المباشرة بين وفود أمريكية وإيرانية في العاصمة العُمانية مسقط الجمعة الماضية، وسط وساطة عمانية.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يلتقي ترامب، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث نقلت شبكة CNN عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يعتزم عرض معلومات استخباراتية جديدة على الرئيس الأمريكي بشأن القدرات العسكرية الإيرانية وخيارات التعامل معها.
الأربعاء 11 فيفري 2026 | 23 شعبان 1447
