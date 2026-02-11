Babnet   Latest update 11:48 Tunis

القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 11:22 قراءة: 1 د, 6 ث
      
خصّصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين، بالتنسيق مع الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، بمناسبة شهر رمضان، 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية، بما قيمته 120 دينارًا للقفة الواحدة.
وأوضح المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد الصالحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ عملية التوزيع ستنطلق مع بداية شهر رمضان، لتشمل المعتمديات ال13 بالجهة، وذلك استنادًا إلى قائمات اسمية يتم ضبطها بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية، إعتمادا على معطيات منظومة الأمان الإجتماعي، بما يضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها في كنف الشفافية .
وأضاف المصدر ذاته أنّه يجري حاليًا تعليب المساعدات العينية بمستودع اللجنة الجهوية، في إطار الإستعدادات اللوجستية الرامية إلى تأمين عملية التوزيع في أفضل الظروف وضمن الآجال المحددة.

وفي سياق متصل، أفاد الصالحي بأنه سيتم خلال شهر رمضان تنظيم موائد إفطار يومية بمعتمديتي حاسي الفريد وحيدرة، بمعدل 100 وجبة ساخنة يوميًا بكل معتمدية، إلى جانب إحداث مائدة جديدة هذا العام بمعتمدية حيدرة بطاقة 100 وجبة يوميًا، كما ستتواصل المائدة القارة بدار المسنين بمدينة القصرين في تأمين نحو 300 وجبة إفطار ساخنة يوميًا لفائدة عدد من العائلات المعوزة والفقيرة.
وتندرج هذه المبادرات في إطار دعم مقومات التضامن والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، وتعزيز الإحاطة بالفئات الهشة ومساعدتها على مجابهة أعباء المعيشة، بدعم ومساندة من قبل عدد من الجمعيات الجهوية والمحلية، إلى جانب الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي.


لطيفة 
 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323469

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 فيفري 2026 | 23 شعبان 1447
يومان فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:25
17:57
15:31
12:40
07:12
05:45
يومان فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
19°-13
20°-12
18°-11
12°-10
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/02)     1282,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/02)   27434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>