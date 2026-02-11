القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل

خصّصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين، بالتنسيق مع الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، بمناسبة شهر رمضان، 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية، بما قيمته 120 دينارًا للقفة الواحدة.وأوضح المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد الصالحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ عملية التوزيع ستنطلق مع بداية شهر رمضان، لتشمل المعتمديات ال13 بالجهة، وذلك استنادًا إلى قائمات اسمية يتم ضبطها بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية، إعتمادا على معطيات منظومة الأمان الإجتماعي، بما يضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها في كنف الشفافية .وأضاف المصدر ذاته أنّه يجري حاليًا تعليب المساعدات العينية بمستودع اللجنة الجهوية، في إطار الإستعدادات اللوجستية الرامية إلى تأمين عملية التوزيع في أفضل الظروف وضمن الآجال المحددة.وفي سياق متصل، أفاد الصالحي بأنه سيتم خلال شهر رمضان تنظيم موائد إفطار يومية بمعتمديتي حاسي الفريد وحيدرة، بمعدل 100 وجبة ساخنة يوميًا بكل معتمدية، إلى جانب إحداث مائدة جديدة هذا العام بمعتمدية حيدرة بطاقة 100 وجبة يوميًا، كما ستتواصل المائدة القارة بدار المسنين بمدينة القصرين في تأمين نحو 300 وجبة إفطار ساخنة يوميًا لفائدة عدد من العائلات المعوزة والفقيرة.وتندرج هذه المبادرات في إطار دعم مقومات التضامن والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، وتعزيز الإحاطة بالفئات الهشة ومساعدتها على مجابهة أعباء المعيشة، بدعم ومساندة من قبل عدد من الجمعيات الجهوية والمحلية، إلى جانب الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي.لطيفة