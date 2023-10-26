أهميّة دور الملكيّة الفكرية في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة العربيّة

أكد المشاركون في الإجتماع التنسيقي الإقليمي، العاشر للدول العربية لرؤساء مكاتب الملكية الصناعيّة، أهميّة دور الملكيّة الفكريّة في تعزيز النمو الإقتصادي والتنمية المستديمة في المنطقة العربية.



كما أكد المجتمعون في اليوم الختامي للإجتماع التنسيقي، الذّي احتضنته تونس من 24 إلى 26 أكتوبر2023 ، التأثير الإيجابي للملكية الفكرية على الشركات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن دورها في نشر التكنولوجيا الخضراء.





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وأبرز مدير الدائرة الإقليمية للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وليد عبد الناصر، أن البيان الختامي للاجتماع، شمل الاتفاق على العودة للاجتماعات الاقليمية الحضورية التنسيقية على الصعيد العربي جعلها موعدا سنويا عوضا عن تنظيمها مرّة كل سنتين مشيرا إلى أن الاجتماع القادم سينعقد في دولة الامارات العربية المتحدة.



كما نصّ البيان الختامي، وفق ما صرح به عبد الناصر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية أن يكون للملكية الفكرية دور اقتصادي يساعد المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والمرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال لتعزيز قدراتهم التنافسية في السوق.



وبيّن المسؤول ذاته، أهمية تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق في ما بين البلدان العربية على الصعيد الثنائي وشبه الاقليمي والاقليمي لتوفير آلية لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الملكية الفكرية.



ولئن شمل البيان الختامي للاجتماع، تعزيز ونشر ثقافة الملكيّة الفكرية في البلدان العربية، فقد أكدت، من جانبها، مديرة إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، مها بخيت، في تصريح لوات، أن جميع الدول العربية، تقريبا، أظهرت خلال العشر سنوات الأخيرة، التزامها بمنظومة الملكية الفكرية وطورت تشريعاتها في هذا المجال.



وأكدت أن البيان الختامي قد نص على مواصلة التنسيق والتشاور بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة الدول العربية مع رؤساء المكاتب للملكية الفكرية.



وكشف مدير عام المعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية، نافع البوتيتي، أيضا، في تصريح لوات، أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستقوم بدعم تونس لإرساء استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.



وأشار إلى أن هذا الاجتماع مثّل فرصة لتقديم رؤساء مكاتب الملكية الصناعية في البلدان العربية لتقديم الخبرات والتجارب الناجحة في بلدانهم إلى جانب طرح التحديات والمشاكل، التي تعترضهم.



يذكر أن الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية شهد مشاركة أكثر من عشرين رئيس مكتب ملكية صناعية ممثلين لدول عربية وافتتح الاجتماع مدير عام مساعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية.