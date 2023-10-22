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الترجي الرياضي ينهزم امام مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 20:11 قراءة: 1 د, 5 ث
      
انقاد الترجي الرياضي التونسي الى الخسارة امام نادي مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام عاصمة تنزانيا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الافريقي لكرة القدم.

وحسم مازيمبي نتيجة المباراة بفضل هدف المالي الشيخ عمر عبدالله فوفانا في الدقيقة 11 بضربة راس على مستوى القائم الثاني غالطت الحارس امان الله مميش.
وتقام مقابلة الاياب يوم الاربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.
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ولم تكن المباراة سهلة على ممثل كرة القدم التونسية حيث اظهر مازيمبي امكانيات محترمة وخلق عدة مشاكل لدفاع الترجي الرياضي وكان بامكانه تسجيل اكثر من هدف لولا تالق الحارس امان الله مميش. وتحسن اداء ابناء المدرب طارق ثابت خلال الشوط الثاني خصوصا بعد اقحام البرازيليين رودريغو رودريغيز ويان ساسي واصبح الفريق اكثر عمقا هجوميا وتمكن ساسي من ادراك التعادل في الدقيقة 63 بعد تبادل كروي سريع مع مواطنه رودريغيز غير ان الحكم السوداني محمود علي اسماعيل الغاه بداعي وجود تسلل اثر العودة الى تقنية "الفار".
ورغم بعض المحاولات الاخرى التي قادها هجوم الترجي الرياضي بحثا عن ادراك التعادل، فان مازيمبي اكد مجددا صلابته الدفاعية مع مطلع الموسم الرياضي الجديد محافظا على عذارة شباكه في جميع المسابقات بين محلية وقارية ليضع حدا لسلسلة من 5 مباريات بلا انتصار امام فريق باب سويقة منذ ذهاب نهائي رابطة الابطال الافريقية سنة 2010.


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