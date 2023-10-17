تونس صدرت 9 بالمائة من قدراتها الانتاجية من زيت الزيتون معلبا خلال سبتمبر 2023

صدرت تونس 9 بالمائة من زيت الزيتون بشكل معلب خلال سبتمبر 2023 في حين وصلت الكميات الاخرى والتي تغطي 91 بالمائة من صادرات هذه المادة الى الاسواق العالمية بشكل سائب.



وكشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات مفصلة حول زيت الزيتون نشرها، الثلاثاء، ان زيت الزيتون البكر الممتاز شكل 82 بالمائة من المبيعات مستحوذا على حصة تقارب 6ر7 الف طن.





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ووفرت مبيعات زيت الزيتون لتونس خلال موسم 2022 - 2023، قرابة 1ر3 مليار دينار مما شكل زيادة تقارب 6ر56 بالمائة عن موسم 2021-2022 رغم تراجع الكميات المصدرة بنسبة 7ر1 بالمائة.



وتاتي هذه البيانات على الرغم من الخطط الحكومية لتطوير قدرات البلاد في مجال تعليب الزيت، من إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب خلال سنة 2006.



وساهم الصندوق في دفع عملية تعليب زيت الزيتون وتصديره تحت علامات تونسية علما وان المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب الذي يضم ممثلين عن وزارات ومهنيين وهياكل مساندة يدفع الخطط الحكومية في المجال.