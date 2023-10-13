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قابس : إصابة تلاميذ ومربين بالمدرسة الابتدائية بشاطئ السلام بحالات اختناق ناجمة عن غازات منبعثة من المجمع الكيميائي التونسي

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 11:45 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أصيب، اليوم الجمعة، ما لا يقل عن 10 أشخاص بين تلاميذ ومربين بالمدرسة الابتدائية بشاطئ السلام في قابس بحالات اختناق وإغماء ناجمة عن غازات منبعثة من المجمع الكيميائي التونسي، ما استوجب نقلهم على جناح السرعة على متن سيارات الاسعاف الى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من المستشفى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويعود هذا الاختناق الى انبعاث غازات خلال تشغيل إحدى الوحدات الصناعية بالمجمع الكيميائي التونسي القريب جدا من منطقة شاطئ السلام، وقد تسببت الظروف المناخية في تمركز هذه الغازات فوق المنطقة.
وخلفت هذه الحادثة حالة كبيرة من الغضب في صفوف أهالي منطقة شاطئ السلام، وخاصة عائلات الأطفال الذي أصيبوا بالاختناق حيث طالب جميعهم بوضع حد لهذا الخطر الذي يهدّد حياتهم بشكل يومي.
وتعيد هذه الحادثة للأذهان حوادث أخرى مماثلة وقعت ببوشمة وبشاطئ السلام أيضا وطالب خلالها الأهالي بنقل الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي الى مكان بعيد عنهم أو بغلقها.
...

مر




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