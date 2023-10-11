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مستفبل المرسى يتبارى وديا مع المدينة واهلي طرابلس الليبيين

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن مستقبل المرسى، اليوم الاربعاء، ان فريق الاكابر لكرة القدم سيجري لقاءين وديين مع الفريقين الليبيين نادي المدينة واهلي طرابلس يومي الخميس والاحد المقبلين على التوالي.
واشار فريق الصفصاف الى ان اللاعبين دخلوا في تربص مفتوح من اجل تأهيل المنتدبين الجدد والوقوف على الجاهزية البدنية للفريق تحضيرا للمقابلات القادمة
كما افاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بان كل من اللاعبين نسيم شاشية وبلال الخفيفي واوتين اودو وسانوغو بارو يخضعون لفترة تاهيل مع الاطار الطبي جراء الاصابة.


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