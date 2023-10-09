المدرسة التونسية للتقنيات تدعو إلى المشاركة في منتدى الأعمال يوم 11 أكتوبر الجاري

دعت المدرسة التونسية للتقنيات، الشركات والمهنيين والطلبة والعموم إلى المشاركة في منتدى الأعمال الذي تعقده يوم 11 أكتوبر الجاري بمقرها بضاحية المرسى، وفق بلاغ أصدرته مؤخرا في الغرض.



ويتيح هذا المنتدى، الذي يلتئم بمشاركة عدد من الشركات الرائدة و الشركات الناشئة المبتكرة والموهوبين في المجال، فرصة للمواهب الشابة للتواصل مع الشركات الرائدة من مختلف القطاعات، وتطوير شبكاتهم المهنية، كما يوفر لهم منصة للحصول على فرص تشغيل والنقاش وتبادل التجارب و الخبرات والتعاون .





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وينتظم في إطار دورة 2023 لهذا المنتدى، الذي تعقده المدرسة التونسية للتقنيات سنويا، سلسلة من الموائد المستديرة واللقاءات والأنشطة التفاعلية حول آخر المستجدات التكنولوجيات في مجالات عدة على غرار الصناعة 4.0 ويتيح الفرصة لاكتشاف تأثير الحاسوب الكمي على الصناعة والتعرف على الفرص المهنية .

يذكر أن المدرسة التونسية للتقنيات، وهي مؤسسة تعليم عالي ذاع صيتها وطنيا ودوليا متخصصة في تكوين المهندسين والعلماء رفيعي المستوى، تتميز بألقها الأكاديمي والتزامها بالابتكار ودورها الريادي في التنمية الاقتصادية في تونس، قد حصل مؤخرا تكوينها في الهندسة على الاعتماد من المنظمة الدولية ABET

غير الحكومية الحاصلة على شهادة ايزو 9001 لضمان الجودة والتي تركز على برامج الكليات والجامعات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات (STEM).