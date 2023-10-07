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الإيطالي مانشيني مدرب المنتخب السعودي يعلن قائمة تربص البرتغال

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 17:42 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم، القائمة المدعوة لخوض تربص تحضيري اعتبارا من يوم غد الأحد في مدنية لاغوس البرتغالية .

ويأتي التربص الذي يستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، في إطار تحضيرات المنتخب السعودي لخوض غمار نهائيات كاس آسيا التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين 12 جانفي حتى 10 فيفري من العام المقبل 2024 ، حيث أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات عُمان، وقيرغيزستان، وتايلاندا.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال التربص اختبارين وديين، الأول أمام منتخب نيجيريا يوم الشهر الجاري13 ، والثاني أمام منتخب مالي يوم 17 منه ، وستقام كلتا المباراتين الوديتين على ملعب بورتيماو.
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وضمت قائمة المنتخب 31 لاعباً هم : محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.


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