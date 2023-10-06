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سقوط الفرنسي بول بوغبا في اختبار منشطات بعد فحص عينة ثانية

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 15:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة أن نتيجة فحص مضاد للعينة الثانية للفرنسي بول بوغبا لاعب وسط جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم جاءت إيجابية بعد ثبوت وجود هرمون تستوستيرون.
وتم إيقاف بوغبا مؤقتا الشهر الماضي بعد اختبار تم إجراؤه بعد فوز جوفنتوس 3-صفر على أودينيزي في افتتاح موسم البطولة الايطالية يوم 20 أوت الماضي وكشف عن وجود هرمون تستوستيرون، وهو هرمون يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل.
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وقال وكيل أعماله في ذلك الوقت إن بوغبا لم يكن ينوي على الإطلاق خرق القواعد.
...

وإذا ثبتت إدانة بوغبا بتعاطي المنشطات، فمن الممكن أن يتم إيقافه لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
وكان بوغبا البالغ من العمر 30 عاما بديلا في الفوز على أودينيزي.


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