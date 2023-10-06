سقوط الفرنسي بول بوغبا في اختبار منشطات بعد فحص عينة ثانية

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة أن نتيجة فحص مضاد للعينة الثانية للفرنسي بول بوغبا لاعب وسط جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم جاءت إيجابية بعد ثبوت وجود هرمون تستوستيرون.وتم إيقاف بوغبا مؤقتا الشهر الماضي بعد اختبار تم إجراؤه بعد فوز جوفنتوس 3-صفر على أودينيزي في افتتاح موسم البطولة الايطالية يوم 20 أوت الماضي وكشف عن وجود هرمون تستوستيرون، وهو هرمون يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل.وقال وكيل أعماله في ذلك الوقت إن بوغبا لم يكن ينوي على الإطلاق خرق القواعد.