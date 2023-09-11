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ايقاف اللاعب الفرنسي بوغبا بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة

Publié le Lundi 11 Septembre 2023 - 20:24 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا اليوم الاثنين إيقاف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي جوفنتوس مؤقتا بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.
والفحص الذي تم إجراؤه بعد فوز جوفنتوس على أودينيزي في 20 اوت المنقضي، كشف عن وجود اثار لهرمون تستوستيرون، وهو الهرمون الذي يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل.


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