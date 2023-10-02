مستقبل المرسى - القائمة الكاملة للاعبين المنتدبين

اعلن مستقبل المرسى، العائد الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، عن القائمة الكاملة للاعبين المنتدبين خلال

الميركاتو الصيفي الذي اغلق يوم 30 سبتمبر الماضي.

وضمت هذه القائمة 11 لاعبا هم: لسعد الهمامي (حارس مرمى) - بلال الخفيفي (لاهب رواق)- محمد علي اليعقوبي (مدافع) - علاء قمش (لاعب رواق)- بهاء البراهمي (متوسط ميدان)- حسام قطفية (متوسط ميدان هجومي)- بليغ الجمالي (مدافع ايسر)- ايغونغا اوبامي (متوسط ميدان)- موجيشا بونور (متوسط ميدان)- ايكويم اودو اوتين( ظهير ايسر)- بارو سانوغو (مدافع).

ويتطلع فريق الصفصاف، الذي كان تعاقد مؤخرا مع المدرب عبد الستار بن موسى خلفا لخالد بن يحيي، الى المحافظة على مكانه ضمن مصاف النخبة.



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ويحتل مستقبل المرسى المركز الاخير للمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من اربع مقابلات.



