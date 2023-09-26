وزيرة الاسرة تتباحث بالاردن مع وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية سبل التعاون الثنائي بين البلدين

تباحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ،آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء بالاردن، مع وزيرة التنمية الاجتماعيّة ورئيسة اللجنة الوزاريّة لتمكين المرأة بالأردن، وفاء بن مصطفى، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات المتّصلة ببرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي الموجّهة للأسرة والمرأة .



كما تناول اللقاء، الذي جاء على هامش مشاركة وزيرة الاسرة في أشغال المؤتمر الاقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات" الذي ينعقد في العاصمة الأردنيّة عمان، السياسات الخاصة برعاية الطفولة المبكّرة والطفولة الفاقدة للسند الأسري.





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وتولت ،آمال بلحاج موسى، في هذا الإطار إبراز أهداف البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي استقطبت منصته الرقميّة أكثر من 12100 راغبة في بعث مشروع بتسهيلات وامتيازات تفاضليّة هامّة.



كما تناول الجانبان ملفّ كبار السنّ باعتبار أنّ التدرّج نحو التهرّم السكّاني أصبح يشكّل أحد التحديّات الكبرى المطروحة على المجتمعات العربيّة وبيان خصائص التجربة التونسيّة الرائدة في مجال التشجيع على الإيداع العائلي للمسنين والتوقّف عند التجارب المشتركة بين البلدين على غرار النوادي النهاريّة لكبار السنّ.



واتّفقت الوزيرتان على تعزيز آليّات تبادل الخبرات والتجارب ودعم فرص التعاون بين تونس والأردن خدمة للقضايا المتّصلة بالشأن الأسري في البلدين.

