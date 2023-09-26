Babnet

وزيرة الاسرة تتباحث بالاردن مع وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية سبل التعاون الثنائي بين البلدين

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 18:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تباحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ،آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء بالاردن، مع وزيرة التنمية الاجتماعيّة ورئيسة اللجنة الوزاريّة لتمكين المرأة بالأردن، وفاء بن مصطفى، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات المتّصلة ببرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي الموجّهة للأسرة والمرأة .

كما تناول اللقاء، الذي جاء على هامش مشاركة وزيرة الاسرة في أشغال المؤتمر الاقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات" الذي ينعقد في العاصمة الأردنيّة عمان، السياسات الخاصة برعاية الطفولة المبكّرة والطفولة الفاقدة للسند الأسري.

...

وتولت ،آمال بلحاج موسى، في هذا الإطار إبراز أهداف البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي استقطبت منصته الرقميّة أكثر من 12100 راغبة في بعث مشروع بتسهيلات وامتيازات تفاضليّة هامّة.

كما تناول الجانبان ملفّ كبار السنّ باعتبار أنّ التدرّج نحو التهرّم السكّاني أصبح يشكّل أحد التحديّات الكبرى المطروحة على المجتمعات العربيّة وبيان خصائص التجربة التونسيّة الرائدة في مجال التشجيع على الإيداع العائلي للمسنين والتوقّف عند التجارب المشتركة بين البلدين على غرار النوادي النهاريّة لكبار السنّ.

واتّفقت الوزيرتان على تعزيز آليّات تبادل الخبرات والتجارب ودعم فرص التعاون بين تونس والأردن خدمة للقضايا المتّصلة بالشأن الأسري في البلدين.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273934


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
29°-21
28°-21
29°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*