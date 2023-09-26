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بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف : الدخول مجانا يوم غد إلى كل المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 15:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف الراجعة لها بالنظر سيكون مجانا يوم الإربعاء 27 سبتمبر 2023.

وأشارت الوكالة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتمتّع به المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.
وللتذكير فإن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تتيح الدخول المجاني لهذه المواقع أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم وكذلك يوم 18 ماي، الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وفي كل العطل الرسميّة.
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