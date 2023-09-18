بمشاركة اللاعبات المحليات - المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات يدخل اليوم في تربص تحضيري بالمنستير

يدخل المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات اليوم الاثنين في تربص تحضيري بمدينة المنستير تحت إشراف المدرب الوطني الجديد الفرنسي كيفين ديكو.

وسيكون هذا التربص مخصصا للاعبات المحليات في انتظار إلتحاق المحترفات في البطولات الأوروبية بداية من الأسبوع القادم.

وفي ما يلي قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في هذا التربص:

من النادي الإفريقي: بثنية عميش، أنس يعقوب وشهد بن موسى



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من نادي الرياضة النسائية بالمكنين: نور دراوي، سمية بالحاج، سوار بن عبد الله ورؤى بديوة

من المنزه الرياضي: مريم الرزڨي، سلمى بن حسين وآية الزايدي

من الأمل الرياضي بالرجيش: غفران النعيري وأميمة الفلاح

من الجمعية النسائية بطبلبة: أمل الجنزري وميسم الطرودي

من الجمعية النسائية بالشابة: ميساء بن حسين

من العهد الرياضي برأس الجبل: آمنة الصفاقسي

من الجمعية النسائية بالحمامات: هديل الغيزاوي

من الجمعية النسائية بالمهدية: هدى رميزة

من الأولمبي الڨفصي: ميسم العزري