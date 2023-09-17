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كاس الجامعة التونسية لكرة السلة: - فوز النجم الساحلي على الملعب النابلي 60-57

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 20:01 قراءة: 0 د, 54 ث
      
فاز النجم الساحلي على الملعب النابلي بنتيجة 60-57 في المبارة التي دارت اليوم الاحد بالقاعة الاولمبية بسوسة في اطار الدفعة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الجولة الافتتاحية لمسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة.
وكانت شبيبة القيروان تفوقت امس السبت على الدالية الرياضية بقرمبالية 90-54 ضمن نفس المجموعة.

وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى التي دارت يومي السبت والاحد //
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المجموعة الثانية
الاحد 17 سبتمبر 2023
قاعة اولمبي سوسة س16
النجم الساحلي - الملعب النابلي 60-57
الاتحاد المنستيري (معفى)

السبت 16 سبتمبر 2023
قاعة عزيز ميلاد القيروان
شبيبة القيروان-الدالية الرياضية بقرمبالية 90-54

الترتيب
1-شبيبة القيروان 2 1
- النجم الساحلي 2 1
3- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
4- الملعب النابلي 0 1
-الاتحاد المنستيري 0 0

المجموعة الاولى
السبت 16 سبتمبر 2023
قاعة حلق الوادي
النادي الافريقي-الزهراء الرياضية 95-51

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
قاعة توفيق بوهيمة برادس (س17)
النجم الرادسي - شبيبة المنازه
نجم حلق الوادي (معفى)

الترتيب المؤقت
1-النادي الافريقي 2 1
-الزهراء الرياضية 1 1
3-النجم الرادسي 0 0
-شبيبة المنازه 0 0
-نجم حلق الوادي 0 0


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