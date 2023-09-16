تأمين حدود البلاد أبرز مواضيع لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدّفاع

تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، مساء يوم الجمعة بقصر قرطاج، دور القوات المسلحة العسكرية في تأمين الحدود على وجه الخصوص، فضلا عن العديد من المشاريع التي تتولاها في مجالات الصحة والفلاحة وغيرها.



وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود غير المحدودة للجيش الوطني حتى تبقى تونس آمنة مستقرة، وحتى تظل الراية التونسية مرفوعة في كل شبر من تراب البلاد رمزا للسيادة والاستقلال، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.



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