علي الزرمديني: استهداف أسطول الصمود رسالة ترهيب دعائية لا توقف المسيرة
في متابعة خاصة من داخل أسطول الصمود، أكّد النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب والمشارك ضمن الوفد الدولي المتوجّه إلى غزة، أنّ الأسطول تعرّض الليلة الماضية لتحليق مكثّف للطائرات المسيّرة واستهداف مباشر بمقذوفات، طالت عدداً من السفن من بينها "يولارا" و"أوهوايلا".
وأوضح النائب، في مداخلة مباشرة على اذاعة الجوهرة من عرض البحر، أنّ الاعتداءات لم تسفر عن أضرار بشرية لكنها تندرج في سياق "محاولة صهيونية لتعطيل وصول الأسطول إلى شواطئ غزة"، مؤكداً أنّ "هذه التهديدات لم تُضعف عزيمة المشاركين بل زادتهم إصراراً على مواصلة المسيرة". وأضاف أنّ بروتوكول الطوارئ تم تفعيله على كافة السفن، مشدداً على أنّ الأسطول ماضٍ نحو هدفه رغم كل العراقيل.
من جانبه، قدّم الخبير الأمني علي الزرمديني قراءة تحليلية لما حصل، معتبراً أنّ إسرائيل تسعى إلى ترهيب المشاركين عبر أساليب نفسية ودعائية أكثر من استهداف مباشر، وذلك بسبب "الإزعاج الكبير الذي سبّبه الحراك الجماهيري العالمي المناصر لفلسطين". وأشار إلى أنّ "هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية لإرباك الرأي العام وإحباط المسيرة الرمزية للأسطول"، داعياً السلطات التونسية إلى "تجميع المعطيات وإحالتها على الهياكل الدولية لتثبيت المسؤولية".
يبقى أسطول الصمود، الذي يضم مشاركين من عدة دول من بينهم تونسيون، تحت مراقبة مكثفة بالطائرات المسيرة في المياه الدولية قرب اليونان، على بعد أيام قليلة من بلوغ هدفه في كسر الحصار المفروض على غزة.
يذكر أنه تمّ تفعيل بروتوكول الطوارئ في سفن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث أكّد عدد من المشاركين على متن عدة سفن من الأسطول أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 تحليق عدة طائرات مسيرة فوق السفن القريبة من سواحل اليونان مع سماع دويّ 4 انفجارات يُرجح أنها قنابل صوتية.
وكتب أسطول الصمود العالمي في بيان أنّ "عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، وتمّ تشويش الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب".
وأضاف "نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكنّنا لن نسمح بأن يتمّ ترهيبنا"...".
وحسب الناشطة الألمانية في مجال حقوق الإنسان ياسمين أكار فإنّ خمسة من قوارب الأسطول تعرّضت لهجوم وقد تم رصد "15 إلى 16 مسيرة".
