علي الزرمديني: استهداف أسطول الصمود رسالة ترهيب دعائية لا توقف المسيرة

في متابعة خاصة من داخل أسطول الصمود، أكّد النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب والمشارك ضمن الوفد الدولي المتوجّه إلى غزة، أنّ الأسطول تعرّض الليلة الماضية لتحليق مكثّف للطائرات المسيّرة واستهداف مباشر بمقذوفات، طالت عدداً من السفن من بينها "يولارا" و"أوهوايلا".



وأوضح النائب، في مداخلة مباشرة على اذاعة الجوهرة من عرض البحر، أنّ الاعتداءات لم تسفر عن أضرار بشرية لكنها تندرج في سياق "محاولة صهيونية لتعطيل وصول الأسطول إلى شواطئ غزة"، مؤكداً أنّ "هذه التهديدات لم تُضعف عزيمة المشاركين بل زادتهم إصراراً على مواصلة المسيرة". وأضاف أنّ بروتوكول الطوارئ تم تفعيله على كافة السفن، مشدداً على أنّ الأسطول ماضٍ نحو هدفه رغم كل العراقيل.

