طيران مكثف للمسيّرات فوق أسطول الصمود واستهداف احدى السفن بقنبلة دخانية
أسطول الصمود: تحليق مكثف لمسيرات واستهداف سفينتينأكد وائل نوار، عضو هيئة تسيير أسطول الصمود، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أنّ الأسطول يشهد تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة منذ الليلة.
وأوضح نوار أنّ سفينتي "يولارا" و"أوهوايلا" تعرضتا لاستهداف بمقذوفين، أحدهما قنبلة دخانية والآخر ارتطم بحاجز السفينة قبل أن يسقط في البحر، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية كبيرة.
وأشار إلى وجود نحو 12 مسيرة تحلق على مسافة قصيرة فوق سفينة "ألما"، ما يرجح إمكانية استهدافها، إضافة إلى رصد خمس مسيرات فوق سفينة "دير ياسين" على ارتفاع متوسط.
كما أعلن عن سماع دوي انفجارين يُرجّح أن يكونا ناجمين عن قنابل صوتية، مؤكداً أنّه تم تفعيل بروتوكول الطوارئ على جميع السفن.
