Babnet   Latest update 11:49 Tunis

المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 11:20 قراءة: 1 د, 7 ث
      
انطلقت، الأحد في حدود الساعة الثامنة صباحا، بمنطقة الشرف معتمدية شربان بولاية المهدية، عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان.
وأكد مدير الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية نعيم الحاج مسعود، في تصريح لـ"وات"، أن الهيئة العليا للانتخابات وفرت للغرض مركزا اقتراع وحيد بالمدرسة الابتدائية خير الدين بعمادة الشرف.
وبين الحاج مسعود أن جميع المواد الانتخابية متوفرة مع تواجد كل الأعوان المكلفين بالتسيير والمراقبة لضمان السير الطبيعي للعملية الانتخابية إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأحصت الهيئة الفرعية للانتخابات، وفق المصدر ذاته، 1246 ناخبا مسجلا يمكنهم المشاركة في عملية التصويت بـ"نعم" أو "لا".

ولفت المتحدث إلى أن النتيجة التي ستعمد في هذه العملية، مهما كان عدد الناخبين المشاركين، تقوم على الأغلبية (خمسون بالمائة زائد واحد).
وشدد على أنه إذا صوت أغلبية الناخبين بنعم سيتم سحب الوكالة من العضو المعني وتنظيم انتخابات جزئية لاختيار من يعوضه، بينما إذا كان التصويت بـ"لا" فإنه سيجري تثبيت العضو موضوع سحب الوكالة إلى حين انتهاء مدته النيابية.
وينتظر، وفق الحاج مسعود، أن يواكب عضو المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للانتخابات أيمن بوغطاس جانبا من هذه العملية الانتخابية.
يشار إلى أن المجلس المحلي بشربان شهد أول عملية سحب الوكالة وطنيا يوم 28 سبتمبر المنقضي وتتعلق بأحد أعضائه عن عمادة القواسم الغربية وأفضت إلى تثبيت عضويته.
وتعيش منطقة شربان ثاني تصويت على سحب الوكالة، التي تعد آلية أقرها دستور 2022 في فصله ال 61 والقانون الانتخابي.

جمر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320997

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
18°-12
17°-9
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026