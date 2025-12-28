المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف

انطلقت، الأحد في حدود الساعة الثامنة صباحا، بمنطقة الشرف معتمدية شربان بولاية المهدية، عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان.

وأكد مدير الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية نعيم الحاج مسعود، في تصريح لـ"وات"، أن الهيئة العليا للانتخابات وفرت للغرض مركزا اقتراع وحيد بالمدرسة الابتدائية خير الدين بعمادة الشرف.

وبين الحاج مسعود أن جميع المواد الانتخابية متوفرة مع تواجد كل الأعوان المكلفين بالتسيير والمراقبة لضمان السير الطبيعي للعملية الانتخابية إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.



وأحصت الهيئة الفرعية للانتخابات، وفق المصدر ذاته، 1246 ناخبا مسجلا يمكنهم المشاركة في عملية التصويت بـ"نعم" أو "لا".ولفت المتحدث إلى أن النتيجة التي ستعمد في هذه العملية، مهما كان عدد الناخبين المشاركين، تقوم على الأغلبية (خمسون بالمائة زائد واحد).وشدد على أنه إذا صوت أغلبية الناخبين بنعم سيتم سحب الوكالة من العضو المعني وتنظيم انتخابات جزئية لاختيار من يعوضه، بينما إذا كان التصويت بـ"لا" فإنه سيجري تثبيت العضو موضوع سحب الوكالة إلى حين انتهاء مدته النيابية.وينتظر، وفق الحاج مسعود، أن يواكب عضو المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للانتخابات أيمن بوغطاس جانبا من هذه العملية الانتخابية.يشار إلى أن المجلس المحلي بشربان شهد أول عملية سحب الوكالة وطنيا يوم 28 سبتمبر المنقضي وتتعلق بأحد أعضائه عن عمادة القواسم الغربية وأفضت إلى تثبيت عضويته.وتعيش منطقة شربان ثاني تصويت على سحب الوكالة، التي تعد آلية أقرها دستور 2022 في فصله ال 61 والقانون الانتخابي.جمر