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ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم 12 ربيع الأول 1445 الموافق ليوم 27 سبتمبر 2023

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا السبت الموافق لـ 16 سبتمبر الجاري هو مفتتح شهر ربيع الأول 1445 هـ .
وأكّد المفتي، في بلاغ صادر عنه، اليوم الجمعة، أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذه السنة ستكون يوم 12 ربيع الأول 1445 الموافق ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.


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