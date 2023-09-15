ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم 12 ربيع الأول 1445 الموافق ليوم 27 سبتمبر 2023

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا السبت الموافق لـ 16 سبتمبر الجاري هو مفتتح شهر ربيع الأول 1445 هـ .

وأكّد المفتي، في بلاغ صادر عنه، اليوم الجمعة، أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذه السنة ستكون يوم 12 ربيع الأول 1445 الموافق ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.



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