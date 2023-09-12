الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية محور لقاء رئيس الحكومة مع السفير الجزائري

مثلت الاستعدادات لعقد الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، محور لقاء جمع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى تونس عزوز باعلال.



وأشاد أحمد الحشّاني، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، بعلاقات التعاون التاريخية والمتميزة بين البلدين، التي تستند إلى روابط الأخوّة وحسن الجوار والرغبة المستمرة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة والتطلع إلى مزيد التكامل والاندماج.





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من جانبه هنّأ السفير الجزائري رئيس الحكومة بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة مبلغا إياه تحيات الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن وتطلعه إلى لقائه في أقرب الآجال.



ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة الجزائرية الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية مطلع الشهر المقبل مع الإشارة إلى أن أشغال الدورة السابقة انعقدت بالعاصمة تونس في 9 مارس 2017.

