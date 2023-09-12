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بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة: التونسي خالد بوقريبة يحرز الميدالية الفضية

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 16 ث
      
احرز التونسي خالد بوقريبة اليوم الثلاثاء الميدالية الفضية في بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة التي تحتضنها مدينة كوتونو البينينية.
وجاءت فضية بوقريبة اثر هزيمته في لقاء الدور النهائي امام اللاعب التايلندي راتشاتا خاميدي بنتيجة 3-13.
ومن جهتها، تلاقي التونسية منى الباجي حاليا الجزائرية قدجية اية ايدير في لقاء الدور النهائي لفئة السيدات.


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