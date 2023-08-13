منوبة: إنطلاق مجمع تنموي نسائي نموذجي بالمنصورة بالجديدة

أعطت ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى صباح اليوم الاحد، إشارة انطلاق المجمع النموذجي النسائي "حرائر المنصورة " بالجديدة، ثاني مجمع تنموي نسائي هياته الوزارة بولاية منوبة خلال السنة الحالية.



وبلغت كلفة المشروع النموذجي الذي اخذ بعين الاعتبار عنصر التسويق ،570 الف دينار منها اكثر من170 الف دينار، خصصت لتهيئة البناية القديمة وتحسين فضائها ، ليتحول الى مجمع متكامل على طابقين، خصص الطابق الأول منه للمنتوجات الفلاحيّة ومخبر ونقطة بيع، في حين خصّص الطابق الثاني للصناعات التقليديّة وأجهزة الخياطة.

ويختص المجمع الجديد ، في المنتوجات الفلاحيّة ذات المنشأ باعتماد سلسلة القيمة بتصبير وتعليب القناريّة والطماطم الشريحة، وتربية وتثمين الحلزون ومستخلصاته وتقطير واستخراج الأعشاب الطبيّة والعطريّة وإنتاج المعجون والعصير من الغلال المنتجة بالمنطقة، وكذلك في الصناعات التقليديّة والخياطة وصنع الأكسسوارات والزخرفة على الحايك والتزويق على جميع المحامل.



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وافادت الوزيرة في تصريح اعلامي أنّ الوزارة قامت بتهيئة المجمع النسائي وتجهيزه بوسائل ومعدّات الإنتاج في المجال الفلاحي لتستفيد منه 96 منخرطة منهن، 23 صاحبة شهادة جامعية و26 فلاحة

، حتّى يكون فضاء نموذجيا للإنتاج والتسويق وآليّة لتعزيز مشاركة نساء المنصورة في الحياة الاقتصادية وأداة لتكوينهنّ الحرفي والاقتصادي وتبادل الخبرات بينهنّ ومثالا تنسج على منواله بقية المجامع التنموية

واضافت ان عدد المجامع بلغ 32 مجمعا موزعة على 12 ولاية باعتمادات جملية قدرها 1,4 مليون دينار تضم 980 منخرطة،مشيرة في الغرض الى ان مستويات المجامع وتطورها ليس بنفس النسق والمستوى في الانتاجية والديمومة الامر الذي دفع الى وضع دليل اجراءات جديدة للمجامع التنموية على مستوى الفضاء اوالتجهيزات.

واعتبرت ان المجمع الجديد يتميز بتركيز نقطة بيع ، دعما لتسويق منتوجات المجمع الذي اخذته الوزارة بعين الاعتبار، منذ مارس المنقضية بامضاء اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة افرزت نفاذ اربعة مجامع الى الفضاءات التجارية الكبرى عبر نقاط بيع خاصة بها، ويمكن للمجامع الجديدة الناجحة السير على منوالها.

وثمنت بالمناسبة، برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة، ولامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، والتي تعززت مؤخرا ببرنامج جديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي، مشيرة الى انتفاع خلال هذا العام3800 امراة بمشاريع باعتمادات ناهزت 30 مليون دينار، كان نصيب العاملات الفلتيحات منها 276 منتفعة.

واضافت انه امام النجاح المبدئي لهذا المشروع، تم افراد التمكين الاقتصادي لهذه الفئة ببرنامج خاص سينفذ في اخر هذه السنة بولايتي القيروان وسيدي بوزيد، مع وضع اعتمادات ب01 مليون دينار له ، على ان ترفّع في هذه الاعتمادات السنة القادمة ويعمم البرنامج على كافة جهات الجمهورية ، باعتباره خيارا وطنيّا استراتيجيا وحلاّ للنهوض بأوضاع المرأة والارتقاء بمساهمتها في مسار التنمية ودعم ريادتها وتعزيز مشاركتها في بناء تونس الجديدة.

. يذكر انه تم خلال بداية السنة الحالية انطلاتق انطلاق أول مجمع تنموي نسا"النجاح" يذكر انه تم خلال بداية السنة الحالية انطلاتق انطلاق أول مجمع تنموي نسائي"النجاح" بولاية بمنوبة، ، وتحديدا بمنطقة قصر حديد التابعة لعمادة البساتين بانخراط مبدئي ل25 منتفعة.