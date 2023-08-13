سينر يواجه دي مينو على لقب بطولة كندا المفتوحة للتنس

فاز الإيطالي يانيك سينر المصنف السابع على تومي بول 6-4 و6-4 الليلة الماضية ليتأهل لمواجهة الأسترالي أليكس دي مينو في نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس.

وتغلب دي مينو على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-1 و6-3 في وقت سابق أمس السبت.

وتبادل سينر وبول كسر الإرسال في المجموعة الأولى لكن اللاعب الإيطالي تحكم في الإرسال في الأوقات المؤثرة ليتقدم 5-4 قبل أن يظفر بالمجوعة بعد كسر آخر.

وتقدم سينر 2-1 في المجموعة الثانية حين استدعى الأمريكي بول طبيبا لشعوره بألم أعلى الفخذ الأيمن.



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ولم يتمكن بول، الذي أطاح بالإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا من دور الثمانية، من التحكم في الإرسال في الشوط التالي وتخلى عنه بعد خطأ مزدوج ليسمح لسينر الحاسم بالتقدم 4-1.

وبعدها هاجم اللاعب الإيطالي بشراسة بضربات منخفضة واغتنم ثلاث نقاط لكسر الإرسال، منها نقطة جاءت بعد 46 تبادلا للكرة وهي أطول فترة تبادل خلال البطولة في تورونتو، في طريقه للتقدم 5-2.

وقال سينر الذي أنقذ ثماني نقاط لكسر الإرسال من 11 ليحقق الانتصار "كان قتالا بالفعل، لعب (بول) بشكل رائع مثلي، لكن أحمد الله على فوزي بالمجموعتين".