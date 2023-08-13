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سينر يواجه دي مينو على لقب بطولة كندا المفتوحة للتنس

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 06:26 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فاز الإيطالي يانيك سينر المصنف السابع على تومي بول 6-4 و6-4 الليلة الماضية ليتأهل لمواجهة الأسترالي أليكس دي مينو في نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس.
وتغلب دي مينو على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-1 و6-3 في وقت سابق أمس السبت.
وتبادل سينر وبول كسر الإرسال في المجموعة الأولى لكن اللاعب الإيطالي تحكم في الإرسال في الأوقات المؤثرة ليتقدم 5-4 قبل أن يظفر بالمجوعة بعد كسر آخر.
وتقدم سينر 2-1 في المجموعة الثانية حين استدعى الأمريكي بول طبيبا لشعوره بألم أعلى الفخذ الأيمن.
...

ولم يتمكن بول، الذي أطاح بالإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا من دور الثمانية، من التحكم في الإرسال في الشوط التالي وتخلى عنه بعد خطأ مزدوج ليسمح لسينر الحاسم بالتقدم 4-1.
وبعدها هاجم اللاعب الإيطالي بشراسة بضربات منخفضة واغتنم ثلاث نقاط لكسر الإرسال، منها نقطة جاءت بعد 46 تبادلا للكرة وهي أطول فترة تبادل خلال البطولة في تورونتو، في طريقه للتقدم 5-2.
وقال سينر الذي أنقذ ثماني نقاط لكسر الإرسال من 11 ليحقق الانتصار "كان قتالا بالفعل، لعب (بول) بشكل رائع مثلي، لكن أحمد الله على فوزي بالمجموعتين".


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