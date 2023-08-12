منوبة: تركيز جسرين على مستوى قنال مجردة للربط بين منوبة والطريق الشعاعية "إكس 20" وحدائق تونس

بعد تذليل بعض الاشكاليات العقارية مع القطب التكنولوجي بمنوبة والقيام بعمليات الانتزاع وكافة الاجراءات اللازمة، يجري حاليا تنفيذ أشغال إنجاز جسرين على مستوى قنال مجردة للربط بين منوبة وصنهاجة والطريق الشعاعية "إكس 20"، المبرمجة ضمن مشروع مضاعفة الطريق المحلية رقم 525 بكلفة تفوق 948 ألف دينار، وفق معطيات تلقتها "وات" من مصالح وزارة التجهيز والاسكان.





يأتي ذلك بعد سنوات من استعمال الجسر القديم والرابط بين منوبة وصنهاجة والذي يستعمل منذ ثمانينات القرن الماضي، وأصبح يمثّل مصدر معاناة لمستعمليه من أصحاب السيارات باعتباره يمكن من السير في اتجاه واحد ويتطلب المرور عليه الانتظار للتداول بين الاتجاهين، كما يشكل صعوبة كبيرة خاصة في أوقات الذروة صباحا ومساء.



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وتشمل مكوّنات المشروع، الذي كان محل انتظارات مستعملي الطريق، جسرين من الخرسانة الاسمنتية بطول 23 مترا على القنال، ومضاعفة الطريق بوضع طبقة أسس بالمواد المقطعية، وطبقة قاعدية بالمواد الاسفلتية، وطبقة السير بالخرسانة الاسمنتية، إضافة إلى انجاز شبكة تصريف مياه الأمطار المتكوّنة من قنال اسمنتي ومنشآت مائية وربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار التابعة لادارة المياه العمرانية، وإحداث مفترقين دائريين أحدهما على مستوى المدخل المؤدي الى الملعب البلدي بمنوبة، وترميز شبكة التنوير العمومي، والتنوير الافقي والعمودي.



وقد بلغت نسبة تقدّم الاشغال التي انطلقت في ماي المنقضي 5 بالمائة، على ان تتواصل مدة 18 شهرا بعد عمل الادارة الجهوية للتجهيز والمصالح الجهوية على تذليل اشكال عقاري للتوسع على حوزة القنال لتشييد مشروع الجسرين، الذي سيستجيب للنقلة الديمغرافية المستقبلية التي ستشهدها الجهة مع انتهاء مشروع المنطقة السكنية حدائق تونس الذي يمسح 331,62 هكتارا منها 150,2 هكتارا بولاية منوبة، وسيمكن من إدراج حوالي 12000 مسكن وإستقطاب 58000 ساكن.

يذكر أن تقدم سير المشروع كان محور متابعة ميدانية لوزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، امس الجمعة، خلال زيارتها لولاية منوبة، والتي اطلعت خلالها، مع المسؤولين الجهويين وأعضاء مجلس النواب، على سير تقدم إنجاز عدد من مشاريع البنية الأساسية للطرقات والسكن وحماية المدن من الفيضانات بالجهة.