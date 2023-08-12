فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج إلى المسرح"

ينظم قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس في افتتاح الموسم الثقافي 2023- 2024 تظاهرة "الخروج إلى المسرح" وذلك من 19 إلى غاية 24 سبتمبر 2023 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



واستعدادا لهذه التظاهرة المسرحية أعلن في بلاغ عن فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة وحدد يوم 5 سبتمبر آخر أجل لتقديم الملفات.

وتشترط المشاركة في أن يكون العمل إنتاجا مسرحيا لسنة 2023 موجها للكهول. ويجب على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم التي ينبغي أن تتضمن الملف الفني والتقني الخاص بالعمل المرشح، مرفقا بتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد. وينبغي أن ترسل ملفات الترشح وجوبا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي :



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