سيدي بوزيد: تسجيل 80 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، خلال شهر جويلية الماضي، 80 مخالفة اقتصادية إثر 610 زيارات ميدانية لمختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، حسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، مبروك عبادة، .

وأوضح عبادة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسخير 53 فريقا للقيام بزيارات المراقبة خلال الفترة المذكورة، ورفع المخالفات المستوجبة والتي توزعت بالخصوص على قطاعات الخضر والغلال بـ16 مخالفة، والمواد الغذائية بـ36 مخالفة، والمخابز والمرطبات بـ13 مخالفة.

وأضاف أن أغلب المخالفات تعلّقت بالبيع بأسعار غير قانونية (13 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (21 مخالفة)، وغياب الفوترة (14 مخالفة)، وإخفاء بضاعة (6 مخالفات).

وأشار إلى أنّ زيارات المراقبة خلال الشهر المنقضي أسفرت عن حجز 83.3 قنطارا من الفارينة المدعمة، و8.144 طنّا من السميد الغذائي، و5.214 طنّا من العجين الغذائي و10 قنطارات من الفارينة الرفيعة.



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وأكّد أنّ التركيز جار خلال هذه الفترة على ضمان انتظامية التزّود والتزويد بالخبز بعد حصول اضطراب في تزويد عدة مناطق به، حيث تم تسخير عدد من الفرق بالتنسيق مع السلط الجهوية والامنية لمراقبة مدى احترام اصحاب المخابز بالتراتيب الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنّه تم خلال اليومين الماضيين حجز 119 قنطارا من الفارينة المدعمة وتسجيل عدد من المخالفات المتعلقة بالاخلال بتراتيب الدعم وعدم وضع التسمية التجارية على واجهات المحلات وعدم اشهار الاسعار.