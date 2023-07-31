بن عروس: الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية يومي 4 و5 اوت

تحتضن دار الثقافة بمرناق للمرة الثانية على التوالي الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية بن عروس الذي ينظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس يومي 4 و 5 أوت 2023



ويفتتح الصالون وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة يوم الجمعة 4 أوت على الساعة العاشرة صباحا بمعرض لإنتاجات نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بالجهة ليتواصل إلى غاية يوم السبت 5 أوت.

وتنطلق المسابقات في مختلف أنواع الفنون التشكيلية لأعمال الأطفال والناشئة والشباب بمشاركة نوادي دور الثقافة بالزهراء وبن عروس ومقرين والمروج والمحمدية ومرناق.



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وستعلن لجنة التحكيم بإشراف الفنان التشكيلي علي الزنايدي على النتائج في اليوم نفسه.

تجدر الاشارة الى أنه ستقام بالتزامن مع الصالون وعلى مدار اليومين ورشة رسم لليافعين والشبان تأطير الرسامة لمياء بالشيخ إبراهيم وورشة جماعية للأطفال تأطير الرسامة نورة الرحالي.