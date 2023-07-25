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الترجي التونسي ينتدب الجزائري حسام غشة بعقد لموسمين

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 13:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي عن انتداب الجزائري حسام غشة بعقد يمتد لموسمين .
ويذكر ان حسام غشة (27 سنة ) يشغل خطة جناح أيمن . ولعب مع فريق انطاليا سبور التركي كما سبق له اللعب في البطولة الجزائرية ضمن عدة فرق منها وفاق سطيف واتحاد البليدة .

وياتي انتداب الجزائري حسام الدين غشة ليعزز رصيد الترجي الرياضي الذي سبق له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ان تعاقد بالخصوص مع المهاجم أسامة بوقرة ( الأولمبي الباجي )، وثنائي خط الوسط بالاتحاد المنستيري(يوسف أوماروحسام تقا ) والمدافع الأيسر للملعب التونسي أسامة السهيلي.
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ويذكر ان اخر اجل للفرق المشاركة في بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم لتقديم القائمة النهائية للاعبيها المعتمدين للبطولة حدد لليوم الثلاثاء.


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