الترجي التونسي ينتدب الجزائري حسام غشة بعقد لموسمين

اعلن الترجي الرياضي التونسي عن انتداب الجزائري حسام غشة بعقد يمتد لموسمين .

ويذكر ان حسام غشة (27 سنة ) يشغل خطة جناح أيمن . ولعب مع فريق انطاليا سبور التركي كما سبق له اللعب في البطولة الجزائرية ضمن عدة فرق منها وفاق سطيف واتحاد البليدة .



وياتي انتداب الجزائري حسام الدين غشة ليعزز رصيد الترجي الرياضي الذي سبق له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ان تعاقد بالخصوص مع المهاجم أسامة بوقرة ( الأولمبي الباجي )، وثنائي خط الوسط بالاتحاد المنستيري(يوسف أوماروحسام تقا ) والمدافع الأيسر للملعب التونسي أسامة السهيلي.



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ويذكر ان اخر اجل للفرق المشاركة في بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم لتقديم القائمة النهائية للاعبيها المعتمدين للبطولة حدد لليوم الثلاثاء.