الهيئة الادارية للتعليم الاساسي: اتخاذ قرار برفع حجب الاعداد وراد (مصدر نقابي)

قال عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي لطفي برغوثي اليوم الأحد ان "قرار رفع حجب الاعداد وارد وهو من بين القرارات التي يمكن ان تتخذها الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة اليوم لفسح المجال أمام المدرسين المتمسكين بالحجب للالتحاق بالمنصة المخصصة لتنزيل الاعداد قبل غلقها".





وأضاف عضو الجامعة في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق اعمال الهيئة الادارية للجامعة بالحمامات، "أمام ما يعيشه المدرسون من ضغط وهرسلة وأمام الاجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة التربية في حق المديرين والمدرسين فان الهيئة الادارية ستتولى تدارس واقع التحركات النضالية وتقييم قرار حجب الاعداد لتتخذ القرار الملائم".



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