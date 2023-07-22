عادل رمزي مدربا جديدا للوداد الرياضي خلفا للبلجيكي سفين فاندرنبروك

أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت ، تعاقده رسميا مع المدرب عادل رمزي، خلفا للمدرب البلجيكي سفين فاندرنبروك.



وأضاف النادي أن الإطار الوطني سيشرف على العارضة التقنية للنادي للموسم الرياضي 2023-2024.





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وسيقود رمزي فريق "القلعة الحمراء" في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" بالمملكة العربية السعودية.



يشار إلى أن رمزي لعب في صفوف نادي الكوكب المراكشي من 1995 إلى 1997، ثم انتقل إلى الاحتراف في الدوري الهولندي، حيث لعب لمجموعة من الأندية على غرار "بي إس في إندهوفن"، و"أزيد ألكمار"، و"إفسي توينتي".



كما لعب للمنتخب المغربي 41 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف.



وبدأ رمزي مسيرته في عالم التدريب سنة 2016 كمدرب للفريق الثاني لنادي بي إس ايندهوفن الهولندي ، ثم مدربا مساعدا للفريق الأول سنة 2019.