تونس تطلق مركز الكفاءة في الصناعة الذكية في قطاع النسيج "نيوتاكس "بالقطب التنموي للنسيج بالمنستير

أطلقت تونس ، الخميس، مركز الكفاءة في الصناعة الذكية " نيوتاكس" على مستوى القطب التنموي للنسيج بالمنستير في خطوة لمزيد دعم الخدمات الموجه للصناعيين والمهن في مجال النسيج والملابس والنسيج التقني.



وشارك مسؤولون من بينهم رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب والرئيس المدير العام للقطب التنموي للنسيج بالمنستير جلال بالحاج خليفة وممثلون عن برنامج التحول الرقمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اطلاق هذا المركز.





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وأكدت وزارة الصناعة ان إحداث المركز يندرج في اطار استراتيجيتها لمزيد تطوير النسيج الصناعي الوطني في افق 2035 بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و الاتحاد الأوروبي.



وتهدف هذه المبادرة إلى الاندماج في الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية باعتبارها من أهم الآليات التي ستمكن من مزيد تطوير إنتاجية المؤسسات الصناعية والرفع من قدرتها التنافسية وكسب أسواق جديدة.



واستفاد حوالى 1300 منتفع من النسيج المؤسساتي من خدمات المرافقة ، في اطار هذه المبادرة، الى جانب تطوير 39 من الحلول الذكية وربط شراكات دولية وتحسيس حوالي 800 مؤسسة وإحداث 30 مؤسسة ناشئة في مجال الصناعة الذكية والمساهمة في خلق الفي موطن شغل.



وشهدت تونس، سنة 2019 ، إحداث مراكز كفاءات متخصصة في الصناعة الذكية وهي مراكز نموذجية متواجدة بكل من الأقطاب التكنولوجية بسوسة وصفاقس.



واحدثت وزارة الصناعة مراكز كفاءات قطاعية ذات أولوية اقتصادية بالأقطاب التكنولوجية بكل من بنزرت المتخصص في الصناعات الغذائية وبسيدي ثابت متخصص في الصناعات الصيدلانية.



وبينت وزارة الصناعة انه تم العمل على إحداث وحدة صناعية ذكية قربية من القطب التكنولوجي بولاية بسوسة والتنسيق بهدف بعث شهادتي ماجيستير مهني في مجال الصناعة الذكية الى جانب تطوير مركز التكوين المهني المختص في الإلكترونيك بساقية الزيت بصفاقس.



وشددت الوزارة على انها تعمل على بلوغ الأهداف المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 خلال الفترة القادمة من بينها صياغة البرنامج الاتصالي لتطوير محيط مجال الذكاء الاصطناعي والمرور إلى الصناعة الذكية .