منوبة: انطلاق استغلال مشروع تدعيم وإعادة تهيئة شبكات مياه الشرب في المحفورة بالبطان ومشروع تزويد وربط منطقة ترقلاش بطبربة بشبكة الصوناد

انطلقت، أمس الثلاثاء، عملية استغلال كلّ من مشروع تدعيم وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب في منطقة المحفورة من معتمدية البطان، ومشروع تزويد وربط منطقة ترقلاش في معتمدية طبربة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة في إنجازه في موفى السنة الماضية ضمن مشاريع الهندسة الريفية بكلفة جملية قدّرت بـ 1.586 مليون دينار، وفق معطيات أفادت بها مصالح المندوبية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وسيمكّن هذا البرنامج، المموّل من البنك الإفريقي للتنمية، بعد انطلاقه من تأمين الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة لـ402 عائلة بالمنطقتين المذكورتين والتجمعات السكنية التابعة لهما، وتدعيم وتأمين تزويدها وتعديل الضغط على مستوى شبكة التوزيع، إضافة إلى إزالة الربط العشوائي وإعادة بناء وتجهيز منشآت مطابقة للمواصفات وتمديد الشبكة لتزويد بعض العائلات المشتتة وتقريبها لبعض المنتفعين.

ويتضمن المشروع الاول بالمحفورة جملة مكوّنات منها أشغال هندسة مدنية، ووضع قنوات، وبناء وتجهيز منشآت مائية لحماية الشبكة، ومنشآت ربط فردي، واعادة تهيئة خزانات ومنشآت مائية، وتغيير التجهيزات الكهربائية، والهيروميكانيكية.



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ويستهدف المشروع الثاني في منطقة ترقلاش الحدودية بين ماطر وطبربة، تزويد وربط 28 عائلة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، إضافة الى المدرسة الابتدائية بالمكان بكلفة 570 الف دينار، ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

وتشمل مكوناته محطة ضخ ومد قنوات دفع وتوزيع بطول 6.7 كلم، وبناء وتجديد منشآت حماية الشبكة، وربط فردي للعائلات المنتفعة والمدرسة بعدادات فردية.

ويأتي هذان المشروعان ضمن مجهودات مصالح المندوبية بالتنسيق مع الصوناد لتجاوز إشكاليات اضطرابات التزوّد ونقص التدفّق، وتأمين تزوّد التجمّعات السكنية بالماء الصالح للشرب، وتعديل الضغط على مستوى شبكات التوزيع، وتمديد الشبكة لتزويد بعض العائلات المشتتة، مع تأمين استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب لكل المناطق.