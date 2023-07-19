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وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة المطوية

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 16:55 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أسفر حادث مرور أليم جدّ بعد منتصف نهار اليوم الأربعاء بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة المطوية من ولاية قابس عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح خفيفة، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارة أجرة (لواج) بشاحنة ثقيلة بالطريق المذكورة، مشيرا إلى أنّه تم نقل المصابين الستة على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بقابس من قبل سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية ومركز الإسعافات الطبية الاستعجالية لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة اللازمة.

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