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تطاوين: 6 سهرات فنية واستعراضية تؤثث برنامج الدورة 31 لمهرجان تطاوين الصيفي المبرمج من 17 الى 27 جويلية الجاري

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 15:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انطلقت امس السبت فعاليات الدورة 31 من مهرجان تطاوين الصيفي لتتواصل الى غاية 27 جويلية الجاري بفقرات متنوعة من أبرزها سهرات فنية واستعراضية عدة.
وقد تضمن اليوم الافتتاحي تظاهرات تنشيطية للمدينة بلوحات للدمى المتحركة وعروض فرجوية داخل المنتزه العائلي المعروض بسوق ليبيا. ويتواصل التنشيط غدا الاثنين بمنتزه الحي الاداري تطاوين الجديدة.
وقد برمج المهرجان العديد من السهرات الفنية انطلاقا من يوم الثلاثاء 18 جويلية بحفل ساهر يحييه الفنان رؤوف ماهر بالمسرح الخارجي للمركب الثقافي يليه حفل يحييه يوم الخميس 20 جويلية الفنان محمد الجويني ثم سهرة فنية تحييها الفنانة احلام اليمني يوم الجمعة 21 جويلية الجاري تليها سهرة الفنان الاستعراضي ايمن بن جمعة مساء يوم السبت 22 جويلية الجاري.
ويقدم كريم الغربي، في اطار برنامج هذه السهرات الصيفية، عرضا مسرحيا مساء الاحد القادم 23 جويلية ثم يسهر جمهور تطاوين مساء الاثنين 24 جويلية مع الفنان مرتضى الفتيتي.
...

ويكون اختتام مهرجان تطاوين الصيفي بعرض فني عراقي مساء يوم الخميس 27 جويلية الجاري.


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