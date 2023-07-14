ديوكوفيتش يهزم سينر بسهولة ويتأهل لنهائي ويمبلدون

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الإيطالي يانيك سينر 6-3 و6-4 و7-6 بقبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ليتأهل للنهائي رقم 35 بالبطولات الأربع الكبرى في رقم قياسي اليوم الجمعة.

وفرض ديوكوفيتش هيمنته على الملعب الرئيسي حيث لم يخسر في آخر عشر سنوات ويبتعد بفارق فوز واحد عن لقبه الثامن ومعادلة روجر فيدرر كأنجح اللاعبين في منافسات الفردي.

ولم يقدم سينر (21 عاما)، الذي كان يسعى لأن يصبح أصغر لاعب يصل لنهائي ويمبلدون منذ 2007، الأداء المتوقع وكان ديوكوفيتش الطرف الأفضل في اللحظات المهمة من المباراة.

وأهدر سينر نقاطا للكسر، بينها نقطتان لحسم المجموعة الثالثة، بينما كان ديوكوفيتش حاسما كالمعتاد ووضع إرسال المصنف الثامن في البطولة تحت الضغط وانتهز أي فرصة سنحت له للتقدم.



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وحسم المباراة عندما لعب سينر ضربة خلفية في الشبكة ليتلقى الصربي تحية كبيرة من الجمهور الذي دعم اللاعب الإيطالي طوال المباراة. ويواجه ديوكوفيتش في النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول أو الروسي دانييل ميدفيديف.