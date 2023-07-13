بطولة ويمبلدون: التشيكية ماركيتا فوندورسوفا تتأهل الى الدور النهائي

تأهلت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندورسوفا المصنفة 42 عالميا الى الدور النهائي لبطولة ويمبلون، اثر فوزها اليوم الخميس على نظيرتها الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 76 عالميا، بمجمموعتين دون رد، بواقع 6 - 3 و 6 - 3 .

وستضرب ماركيتا فوندورسوفا موعدا في الدور النهائي، مع الفائزة في الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين اللاعبة البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا واللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا.

ويقام لقاء الدور النهائي لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الأكبرى، بعد غد السبت.